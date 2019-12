"Impressioni di cinema": allo Splendor i corti di due giovani registi ovadesi

OVADA - Si intitola "Impressioni di cinema" l'iniziativa organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Ovada per presentare i cortometraggi distribuiti dalla DreamsCinema Entertainment Dream Vision e realizzati da due giovani registi locali. L'appuntamento è per stasera, giovedì 12 dicembre, a partire dalle ore 21.00, presso il teatro Splendor di via Buffa. Nel corso della serata saranno proiettati i lavori di Alessandro Pestarino - “Quello che amore non è” (2017), “Mirror” (2018) e “I bastardi” (2019), quest’ultimo vietato ai minori di 14 anni - e “L’estasi dell’oro” (2019) del rossiglionese Edoardo Nervi. Sono previsti gli interventi degli autori. La serata sarà condotta da Maurizio Silvestri, popolare volto televisivo di Telecity.