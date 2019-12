Madri Pie: all'Open Day vetrina su nuovi corsi e attività didattiche

OVADA - Domenica di porte aperte all’Istituto Santa Caterina – Madri Pie di Ovada, che dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 ospiterà tutti coloro che desiderano conoscere l’offerta formativa per il prossimo anno scolastico. Sarà l’occasione per incontrare i docenti e visitare i le aule - che ospitano gli studenti di ogni ordine e di ogni grado - del centro di via Buffa. Oltre ai riconfermati progetti didattici per i più piccoli - dal Baby parking “Fantasia” alla scuola dell’infanzia, c'è l'incremento della lingua inglese anche per gli studenti nell'età della formazione, che potranno sviluppare le competenze linguistiche attraverso un programma specifico (di 8 ore a settimana) con un docente madrelingua.

A queste si aggiungeranno le 4 ore settimanali suddivise fra l’attività motoria e l’educazione musicale. Fra le novità riservate agli studenti della Scuola secondaria I grado c’è la Bilingual Middle School, l’opzione che contempla anche lo studio di materie curricolari in lingua inglese per un apprendimento in modo dinamico ed interattivo. Anche nel 2020, infine, gli alunni del liceo potranno beneficiare della “curvatura musicale” che prevede per i 5 anni un laboratorio peculiare. Il tutto con l’obiettivo di valorizzare il piano di studi di un istituto che, già da qualche anno, permette alle famiglie il pagamento a rate mensili.