Ultimi giorni di apertura (nel 2019) per il Museo di Moncalvo

MONCALVO (At) - Aleramo Onlus ha recentemente portato a termine la realizzazione con la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Moncalvo (classi 1ª A e 1ª B) un laboratorio ideato dall’esperta di arte-terapia Letizia Huancahuari e avvenuto con la collaborazione di Lisa Pasquino. I ragazzi hanno visitato il museo moncalvese e la mostra dedicata alle opere di Valter Morando e, per penetrare nell'arte del Novecento, hanno creato opere di ispirazione surrealista con la tecnica mista del collage e della tempera. Alcuni lavori sono di particolare pregio. Cimentandosi nella creazione artistica e sperimentando tecniche e scuole del Novecento e dell’avanguardia i giovani possono acquisire una forma diversa del significato di arte contemporanea con quest’ultima che risulterà meno "astrusa e incomprensibile" per apparire al termine come una occasione di percorre vie espressive e di comprensione consapevole. “Un grazie di cuore – precisano da A.L.E.R.A.R.A.MO. Onlus - alla sensibilità delle insegnanti disponibili a collaborare e a guidare i giovani ‘artisti’, un grazie all'Istituto e ovviamente a tutti i ragazzi che hanno partecipato.”

Domenica 15 dicembre sarà inoltre l'ultimo giorno di apertura dell’anno 2019 per il Museo Civico di Moncalvo e alle 17.30 lo staff sarà lieto di porgere gli auguri ai soci e agli amici del Museo con un brindisi.

La mostra, dedicata in questo ultimo periodo all’artista Walter Morando con “fragili catene”, sarà visitabile, insieme al percorso permanente, solo per gruppi e su prenotazione sino al 15 gennaio telefonando al numero telefonico 3277841338.