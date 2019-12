+insiemexNatale: Lions e Cissaca in aiuto dei bambini in difficoltà

ALESSANDRIA - Il Punto Di al quartiere Cristo è stato teatro di presentazione del progetto avviato dal Cissaca insieme al Lions Club Bosco Marengo La Fraschetta per il progetto #+insiemexNatale, giunto alla seconda edizione. Questo service ha lo scopo di dare la possibilità a bimbi di età compresa tra i 3 e i 16 anni individuati dal Cissaca che vivono in situazioni “difficili” di frequentare un corso di attività sportiva o ludico-formativa. “E' importante – ha sottolineato la direttrice Stefania Guasasco - far sentire questi bambini parte di gruppi di coetanei e divertirsi con loro crescendo in un ambiente ricco di stimoli positivi. Per il secondo anno consecutivo il Lions Club Bosco Marengo La Fraschetta permette a diversi bambini di vivere il periodo natalizio in modo più sereno, attraverso un dono e soprattutto la possibilità di iscriversi ad attività che permettono loro di essere inclusi nel mondo della 'normalità'”. Aggiungendo: “come Consorzio di servizi socio assistenziali auspichiamo che questa sia la seconda di una lunga serie di edizioni, considerata la positiva collaborazione e sinergia fra il sociale pubblico e quello derivante dai service dei Club”.

Il Presidente del Lions Club Bosco Marengo La Fraschetta Maurizio Valdi ha avuto il compito di presentare il progetto #+InsiemexNatale, evidenziando la crescita di questo servizio: “rispetto alla prima edizione, abbiamo trovato una partecipazione ancora maggiore. Il numero delle associazioni e delle società sportive che hanno partecipato, infatti, è quasi raddoppiato. Questo ci rende molto felici e ci teniamo a ringraziare tutte le attività e anche il Lions Club Marengo Santa Croce per il preziosissimo contributo”.

Le società che hanno partecipato a questo progetto sono Dojo Shin Sui Ssd (Karate); Asd Sport Center (Kung Fu); Peter Larsen Dance Studio; Asd On Stage Dance and Theatre; Asd F Danza e Spettacolo; Asd Asca Galimberti (calcio); Dottoressa Giulia Guida (corso di inglese); Ginnastica Gagliaudo; Asd Boxe Alessandria; Alessandria Volley; Sala d’Arme Alessandria (scherma); Scuola Primi Passi Valenza (danza); Asd Don Bosco Alessandria (calcio); Usd Monferrato Calcio; Asd Alessandria Rugby; Pianeta Sport Alessandria (nuoto); Asd Basket Club Serravalle.

Oltre a questo dono si è raccolta una considerevole quantità di abiti, giochi e accessori per tutte le fasce d’età grazie alla disponibilità di numerosi genitori e alle attività commerciali La Cartoleria Gallo di Spinetta Marengo; Velfoto Centro Pacto di Alessandria; Parafarmacia Bianchi di Spinetta Marengo; Cantieri Sportivi di Alessandria; Pannolandia di Corso C. Marx ad Alessandria; La culla dell’assorbenza di Via Cilea ad Alessandria; La Nuova Cartoleria di Zecchin Daniela di Corso V. Marini ad Alessandria. Inoltre, l’associazione “Solidarietà Internazionale ed Emergenze Onlus” ha donato un mobile risistemato dalle proprie volontarie e dalle donne seguite dal Cissaca che servirà a contenere gli abiti donati e da cui le donne in difficoltà potranno attingere in caso di bisogno.