Addio a Leo Vaccarone, l'ultimo viaggio in maglia nerostellata

CASALE - Il Casale calcio saluta Leonardo Vaccarone, venuto a mancare ieri. Malato da tempo, "Leo" lascia la moglie Roberta e i figli Linda e Marco. Grande tifoso del Casale, per anni è stato tra i dirigenti della società: spesso al seguito della squadra, sostenitore in trasferta come al Natal Palli, aveva espresso come ultimo desiderio di essere tumulato con la maglia nerostellata.

La notizia della scomparsa di Vaccarone ha destato rapidamente vasto cordoglio in città. Se ne va un pezzo di storia del calcio casalese.

Il rosario sarà recitato domenica alle 21 alla chiesa del Sacro Cuore di Gesù (del Valentino), lunedì alle 10 le esequie nella stessa chiesa.