Contro la violenza sulle donne "Un violador en tu camino"

ALESSANDRIA - Sabato 14 dicembre, insieme con le donne di Chile Desperto’ Italia, il collettivo Non Una di Meno replicherà il flashmob che dal Cile sta facendo il giro del mondo per dire basta alla violenza sulle donne e denunciare gli abusi che dello Stato cileno.

Non Una di Meno ha deciso di rispondere alla chiamata delle compagne cilene e di replicare l’azione contro lo stupro e la violenza patriarcale Un Violador en tu Camino. Le azioni si svolgeranno nelle giornate dal 6 al 15 dicembre in molte città italiane (Modena, Genova, Roma, Napoli, Trieste, Milano, Firenze, Bologna, Padova, Pavia, Pescara, Alessandria, Reggio Emilia, Torino, tra le altre).

L’azione “Un Violador en tu Camino” è stata ideata dal collettivo femminista #Lastesis, ed è esplosa il 25 novembre in Cile, per poi diffondersi in tutto il mondo. Il collettivo cileno ha chiamato a raccolta tutte le donne e dissidenti per riproporlo nelle proprie città, nella propria lingua. La risposta non si è fatta attendere: l’azione è stata riprodotta in tutta l’America Latina fino all’Europa. Le mosse portate in piazza dalle attiviste durante la performance richiamano le torture cilene, così come i luoghi in cui si è scelta di farla: di fronte al carcere, davanti allo stadio Nazionale, luogo di detenzione e tortura durante la dittatura militare.

Appuntamento sabato 14 dicembre, alle 15 alla Casa delle Donne per fare le prove, alle 16 in piazzetta della Lega per il flash mob. Alla Casa delle Donne sarà possibile anche scegliere un panuelo o una bandana con cui coprirsi gli occhi durante il flashmob

Video tutorial con i movimenti da fare: https://youtu.be/6q12Ro_3mRI.