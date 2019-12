Coop: ancora scioperi

RIVALTA SCRIVIA - Ricominciano le proteste dei lavoratori S.I.Cobas ai magazzini Coop: gli ex-lavoratori della Clo contestano i più di venti licenziamenti che loro stessi definiscono 'politici' e chiedono solidarietà agli altri lavoratori ed ai cittadini nell'unirsi al picchetto di fronte al magazzino per il reintegro dei licenziati e la libertà sindacale nei luoghi di lavoro.

Una protesta non troppo a sorpresa viste le dichiarazioni da parte dei lavoratori licenziati di voler continuare la lotta e l'annuncio di una assemblea pubblica sabato 14 dicembre, alle ore 15, presso la Casa del Quartiere di Alessandria in via Verona 116: un incontro aperto a tutti, per informarsi e discutere degli sviluppi della vertenza e soprattutto organizzare insieme le prossime iniziative S.I.Cobas.