“Il lago dei cigni”: all'Alessandrino il Ballet from Russia

ALESSANDRIA - Dal Bolshoi e la migliore tradizione del balletto russo arriva in Italia la compagnia Ballet from Russia ne Il lago dei cigni. Sabato 14 dicembre alle 20,45 al Teatro Alessandrino di via Verdi andrà in scena la Compagnia fondata nel 1980 dal coreografo e solista del Teatro Bolshoi Stanislav Konstantinovich Vlasov, attualmente diretta dall’étoile e insegnante Ekaterina Shalyapina. Esperta prima ballerina, più volte interprete dei ruoli principali nei più celebri balletti classici e vincitrice di numerosi riconoscimenti internazionali, Ekaterina Shalyapina ha saputo coniugare la sua indole artistica e il suo talento con il ruolo di leader che ha assunto all'interno della compagnia in virtù delle sue doti organizzative. I suoi numerosi anni di esperienza nel campo dell'arte del balletto le hanno consentito di ampliare notevolmente il repertorio artistico della Compagnia e di arricchire il cast con professionisti di altissimo profilo ed esperti insegnanti.

All’atto della sua nascita, la Compagnia assunse il nome di “Moscow Chamber Ballet” per poi venire ribattezzata nel 1991 con l'attuale nome di "Ballet from Russia". Con 39 anni di esperienza, La Compagnia ha ottenuto fama sia in Russia che all'estero.