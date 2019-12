Misure antismog: allerta 0. Si torna a circolare in centro

ALESSANDRIA - Dopo il blocco del traffico in centro per le auto fino ad Euro 4 dei giorni scorsi, vista l'allerta arancione per l'innalzamento dei livelli di Pm10 nell'aria, il Comune comunica che "secondo il Protocollo operativo per l'attuazione delle misure urgenti antismog” le misurazioni riportano ad un livello 0 (nessuna allerta) le polveri sottili nell'aria.

Pertanto da oggi, venerdì 13, fino a lunedì 16 dicembre compreso sarà sospeso il blocco delle auto dentro il perimetro degli spalti. Almeno fino al prossimo giorno di controllo, ad inizio settimana.