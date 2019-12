Pertini: "Porte aperte" per scoprire corsi e laboratori

OVADA - Giornata di porte aperte all'Istituto comprensivo "Pertini" di Ovada che, in occasione dell'Open Day di domani, sabato 14 dicembre, ospiterà tutti coloro che desiderano visionare aule e laboratori, prendere conoscenza dell’offerta formativa di scuola dell’infanzia, elementari e medie. Dalle ore 10.00 alle 12.00 sarà possibile accedere ai locali della Scuola dell’Infanzia di via Galliera e delle primarie “Giovanni Paolo II” di via Dania e “Damilano” di via Fiume, mentre dalle ore 9.00 alle 12.00 la Scuola Media “Pertini” di via Galliera aprirà un'ora prima per permettere a genitori e alunni di colloquiare con gli insegnanti. Nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 18.00, si svolgerà la “Giornata di orientamento scolastico” per la scelta della scuola superiore.

«Il passaggio tra i diversi ordini di scuola rappresenta per lo studente un momento delicato - spiegano dall’istituto -. Pertanto diventa fondamentale la condivisione di un progetto, che dia la possibilità ad ognuno di realizzare un percorso scolastico adeguato, che riconosca la specificità e la pari dignità educativa di ogni scuola». A partire da novembre, e fino a gennaio 2020, sono state proposte attività di continuità tra i due ordini con laboratori di arte e tecnologia, educazione motoria, lingue straniere, matematica e musica. Gli insegnanti di scuola secondaria, hanno proposto e realizzato la lettura del testo” La fabbrica di cioccolato” di Dahl, presso la scuola primaria. A gennaio i docenti dell'indirizzo musicale presenteranno lezioni-concerto ai ragazzi delle classi quinte della primaria, dando loro la possibilità di provare gli strumenti utilizzati dall’indirizzo musicale (violino, chitarra, flauto traverso, pianoforte). Il 14 dicembre i ragazzi suoneranno nei locali della scuola media.