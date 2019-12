Mobilitazione per le linee ferroviarie, prossimo appuntamento a gennaio

CASALE - Erano tra 50 e 100 persone oggi a Casale, davanti alla stazione ferroviaria, i partecipanti alla mobilitazione per i trasporti indetta da Casale Bene Comune e Legambiente. Un'ora abbondante di interventi dedicati alla causa della riattivazione delle linee ferroviarie per Mortara e Vercelli. Tra i partecipanti il consigliere regionale del Pd Domenico Ravetti, diversi consiglieri comunali Dem (Luca Gioanola, Fabio Lavagno 77, Pino Iurato), Giorgio Demezzi e Justin Abbate di Ritrovare Casale, una delegazione di Italia Viva (con Fabio Lavagno 86) alcuni sindaci del territorio (Cesare Chiesa, Paolo Lavagno, Arles Garelli, Francesco Pavese), alcuni pendolari e una delegazione dell'Istituto Leardi guidata dalla professoressa Giuliana Boschi.

Johnny Zaffiro, principale promotore, ha sintetizzato il messaggio: «Questa non è una lotta partitica, dobbiamo insistere per un diritto di tutti, chiediamo alla Regione Piemonte di rispettare un contratto, il protocollo d'intesa firmato a gennaio 2018» ha spiegato, dando appuntamento a fine gennaio, quando con tutti gli attori della partita, si auspica di organizzare un appuntamento di tipo convegnistico in cui affrontare (e risolvere) l'empasse, «mi auguro con il sindaco di Casale al nostro fianco».