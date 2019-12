Casale, una giornata per festeggiare i 110 anni

CASALE - Il Casale Foot Ball Club compie 110 anni e deve i suoi natali alla lungimiranza e alla sana passione sportiva del professor Raffaele Jaffe, colonna dell’Istituto Tecnico “Leardi”.

Il sodalizio nerostellato è infatti nato il 18 dicembre 1909 alle ore 17 nell’Aula 1 di Palazzo Leardi, su iniziativa del professor Jaffe che convinse un gruppo di studenti a fondare una squadra di calcio pronta ad indossare una sgargiante maglia nera con stella nera sul petto (“la maglia più bella del mondo” secondo un’indagine condotta da “La Gazzetta dello Sport”), in contrasto con quella bianca indossata dai cugini-rivali della Pro Vercelli.

Un compleanno così speciale da meritare un festeggiamento altrettanto originale: così, sabato 21 dicembre, una grande bandiera nerostellata svetterà dalla Torre Civica di Casale Monferrato per tutta la giornata e per la domenica successiva. Come ricordato, il compleanno ufficiale del Casale cade il 18 dicembre, ma per dare possibilità a tutti gli innamorati della maglia di poterla celebrare si è deciso di spostare i festeggiamenti alla giornata di sabato 21 dicembre. E festa sarà!

A partire dalle 10 un gazebo situato in piazza Santo Stefano, proprio sotto la Torre, darà la possibilità a chi lo desidera di ricevere (previa donazione) il calendario 2020 creato appositamente per i 110 anni del Casale. Un calendario stampato in tiratura limitata che racconta decennio per decennio la mitica storia della stella.

In piazza sarà presente l’Associazione “Stella e Caliga” che ha ideato e sostenuto l’evento. L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dal Casale Fbc e dei suoi due massimi rappresentanti: Lino Gaffeo e Giuseppino Coppo: «È un momento speciale per noi - dice patron Lino Gaffeo - condividere con la città i 110 anni di fondazione del Casale significa rimarcare quel senso identitario che unisce Casale Monferrato alla sua squadra». E ancora: «Per un casalese doc come me – aggiunge il presidente Giuseppino Coppo – sarà una grande emozione vedere la gloriosa stella che identifica la nostra squadra issata su uno dei monumenti simbolo di Casale».

Alle 16 di sabato 21 poi, sempre in Piazza Santo Stefano, è previsto il taglio ufficiale della grande torta nerostellata, alla presenza dei presidenti, della prima squadra dello staff tecnico e del settore giovanile del Casale Fbc. Torta e rinfresco saranno offerti a tutti i presenti per brindare al Casale e per scambiarsi gli auguri di Natale.