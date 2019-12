Molare: da gennaio 12 posti al micronido

OVADA - Una scommessa. Riavviare una storia interrotta bruscamente nell’estate 2017. Aprirà i battenti il 7 gennaio a Molare il micronido “Le farfalle” nella centralissima via Raggi. La struttura sarà gestita dalla cooperativa acquese “Amicizia è”. «Era uno dei nostri obiettivi - spiega il sindaco Andrea Barisone - restituire al paese un servizio essenziale. Lo facciamo consapevoli di tutte le difficoltà ma anche speranzosi di ottenere un buon risultato». Una storia, quella del micronido, in sostanza condizionata dalla carenza di bambini in paese. Dopo la chiusura sotto la precedente gestione, un bando per l’affidamento di tre anni andò deserto. E allora la soluzione più “snella”: trattativa diretta per un anno, avvio con un massimo di dodici bambini, la metà della capienza massima di spazi molto ampi e diversificati. La cooperativa nasce nel 2018 per fornire servizi nel campo dell’assistenza sanitaria e infermieristica.



«Metteremo a disposizione - spiegano dalla cooperativa - un educatore ogni otto bambini e ausiliari a rotazione per occuparsi di ogni aspetto. Iniziamo a metà anno, consapevoli che all’inizio la frequenza sarà limitata. Ma già dal prossimo autunno ci attendiamo un riscontro più favorevole». «Guardiamo - prosegue Barisone - non solo ai bambini del paese ma anche a quelli di Cremolino e Cassinelle. Sappiamo che le strutture ovadesi hanno liste d’attesa. Questo spazio potrebbe essere una soluzione». Struttura completamente ristrutturata nel 2011 che può ospitare fino a 24 bimbi, soluzioni diverse per tutta o metà giornata e uscita a metà pomeriggio. Tutte le informazioni sul sito del comune di Molare oppure al 347 1955407.