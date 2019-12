‘No Mozziconi a Terra’: il Comune aderisce alla campagna nazionale

ALESSANDRIA - Con la formale firma dell’accordo, il Comune ha aderito alla campagna nazionale ‘No Mozziconi a Terra’ promossa da Striscia la Notizia. La campagna vuole favorire in tutti i Comuni d’Italia l‘applicazione della legge 221 del 28 dicembre 2015 che sanziona l’abbandono a terra dei mozziconi di sigaretta. Per i trasgressori è prevista una multa che varia da 60 euro fino ad un massimo di 300 euro .

L’accordo sottoscritto prevede l'applicazione immediata della normativa, l'impegno nella comunicazione della normativa ai cittadini e la rendicontazione trimestrale dei risultati ottenuti.