Si è spenta a 16 anni la ballerina che lottava contro il cancro

NOVI LIGURE — Aveva ancora tutta la vita davanti Irene Raviolo, la studentessa di Novi Ligure sconfitta da un male incurabile a soli 16 anni. Irene – che frequentava l’istituto Ciampini-Boccardo di viale Saffi – giovedì si è arresa al tumore contro cui combatteva ormai da tre anni. Era stata lei stessa a raccontare la propria storia attraverso una pagina internet.

Il blog della 16enne nei giorni precedenti alla scomparsa della 16enne era stato notato anche dal rapper Fedez e da sua moglie, la influencer Chiara Ferragni. I due hanno telefonato a Irene e poi le hanno inviato un videomessaggio alla ragazza, diffuso dal padre sui social network.

I funerali di Irene Raviolo saranno celebrati oggi, sabato 14 dicembre alle 10.30, nella chiesa del Sacro Cuore, a Novi. A darle l’estremo saluto ci saranno la mamma Andreina Seripa (insegnante di sostegno alle scuole medie Doria) e il padre Maurino, titolare di un negozio di parrucchiere a Pozzolo Formigaro nonché chitarrista in diverse formazioni musicali molto note, oltre ai tanti parenti e agli amici. Era molto legata anche al mondo della danza, che frequentava da quando aveva 6 anni. In segno di lutto l’open day in programma oggi alla scuola media Doria è stato rimandato all’11 gennaio 2020.

Sempre oggi, alla chiesa parrocchiale di Serravalle Scrivia, alle 15.30 saranno celebrati i funerali di un'altra giovane che si è spenta prematuramente per malattia, Silvia Sestito. Silvia lascia la madre Angela Riotto, il padre Pasquale e i fratelli Rosario e Mino.