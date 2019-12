A un gruppo di studentesse del Palli la borsa "Fancelli"

CASALE - Si tratta di una consuetudine consolidata. Da qualche anno prima dell’inizio delle vacanze natalizie, all’Istituto Balbo si consegnano le borse di studio “Bruna Fancelli”. La cerimonia è prevista per le ore 08.45 di sabato 21 dicembre, presso l’Aula Magna Casalegno, e coinvolgerà un nutrito numero di alunne del Liceo Scientifico “Palli” in particolare, a cui la borsa è stata prioritariamente destinata, e una rappresentanza di alunne di tutti gli indirizzi.

Bruna Fancelli, docente assai stimata di matematica per molti anni alla Scuola Media Hugues, mancata per un tragico incidente nell’aprile del 2016, ha lasciato un cospicuo fondo alla scuola per sostenere il percorso di studio delle alunne anche per il prosiego dell’esperienza universitaria. Con le borse di studio l’Istituto, nell’occasione, scoprirà una targa in ricordo della stimatissima benefattrice nel settore dei laboratori che sono stati ampiamente rinnovati in tutte e due le sedi proprio con il sostegno di questa illuminata docente che, in prima battuta aveva lasciato anche tutto il suo fondo librario alla biblioteca scolastica del liceo.

Oggi, anche grazie a quel fondo, la biblioteca dispone di più di quindicimila volumi già catalogati e inseriti nel sistema bibliotecario nazionale ed è aperta tutti i giorni, mattina e pomeriggio sabato pomeriggio compreso per la consultazione e per il prestito librario.