Monferrato domina a casa dell'ex

"Abbiamo dimostrato a Mandelli che il Monferrato ha fatto tesoro di tre anni di lavoro con lui". Sette mete segnate, una sola subita: sono i numeri del quarto successo consecutivo della franchigia, 19-48 il punteggio in casa di Franciacorta, squadra giovane e compatta, e specialista nei calci. Che, nonostante la superiorità tecnica degli ospiti, riesce ad andare al riposo avanti 16-15.

La strigliata dell'allenatore Diego Baldovino nell'intervallo cambia la partita, che nella ripresa diventa un monologo.

Botta e risposta in avvio: piazzato dei padroni di casa, meta di Rinero, 3-5. Monferrato allunga con Amarildo, e trasformazione di Domenighini, 3-12. Due calci per i ragazzi di Mandelli, che rimontano fino al 9-12. Un piazzato di Domenighini per il 9-15, ma quasi allo scadere Franciacorta va in meta trasformata, 16-15.

A inizio ripresa ancora un calcio spinge i locali sul 19-15. Da quel momento, però, la partita diventa a senso unico: segna Dalmasso, trasfoma il solito Domenighini, che va due volte a a bersaglio su piazzati. Poi meta di Heymans e ancora Domenighini. Segnano anche Foresio e, ancora, Rinero, da 7 punti grazie a Domenighini per il 19-48.

Nota stonata il rosso a Heymans nel finale. "Questo è il Monferrato che voglio, che mette in pratica il lavoro in allenamento. Un esempio? Due mete di moul, dopo touche - insiste Baldovino - provate e riprovate in settimana. Adesso dobbiamo credere ancora di più in noi stessi e nel nostro potenziale, perché così sarà davvero difficile per chiunque fermarci".