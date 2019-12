Ra Sghinsera: il calendario 2020 celebra la storia delle trattorie dell'Ovadese

OVADA - È disponibile presso l’Accademia Urbense, che ha fornito una consulenza storica, e da Carlevaro Confezioni in via Cairoli, il calendario 2020 realizzato da "Ra Sghinsera", il ben noto gruppo Facebook nato per promuovere il dialetto cittadino e farne principale veicolo di dialogo e scambio di informazioni. L'opera intende celebrare la storia dei ristoranti, delle trattorie e delle osterie dell'Ovadese attraverso fotografie d'epoca e curiosi aneddoti. Allo scadere del XIX secolo l’elenco delle attività di ristorazione e somministrazione sul suolo di Ovada comprendeva l’Albergo Italia, l’Universo in piazza Garibaldi, l’Europa, il Trieste, i Caffè d’Italia, della Posta, della Stazione Tram ed altre. Tra le trattorie il Venezia, il Garibaldi, il Cannon d’Oro, il Moro e le due Colombe.

Deve fare attenzione chi oggi sfoglia le pagine del calendario. In più di un’occasione i nomi nelle vie sono cambiati nel tempo, denominazioni ancora presente non corrispondono ai luoghi originari. La legenda spiega tutto minuziosamente e da l’idea di come la realtà ovadese sia cambiata in questi centoventi anni. Sullo sfondo il dialetto, sempre comunque debitamente tradotto. «La difficoltà principale - spiegano i curatori dell’iniziativa - sta nel trasferire su carta un linguaggio che nasce per essere orale. L’abbiamo fatto con soluzioni che volte sono anche divertenti, o grottesche». Il lavoro portato a termine si occupa, non solo di Ovada, ma di tutto il territorio.