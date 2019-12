Spettacolo Castellazzo: prova di forza contro Moretta

MORETTA - Spettacolo Castellazzo. La squadra di Roberto Adamo vince 3-0 a Moretta e conclude nel migliore dei modi una prima parte di stagione semplicemente da incorniciare.

Netta e mai in discussione la superiorità dei castellazzesi, che rompono l'equilibrio a metà primo tempo con Piana, bravo a conquistarsi un rigore e a trasformarlo in prima persona. Moretta prova a reagire, ma il Castellazzo non corre mai pericoli concreti e dà la sensazione di poter colpire in qualsiasi momento.

A inizio ripresa, Cirio raddoppia con una splendida punizione, un missile mancino dritto per dritto che non lascia scampo a Sperandio e che di fatto chiude il match con larghissimo anticipo. Prima della fine, infatti, c'è spazio solo per la terza rete, messa a segno da Di Santo, entrato in sostituzione di Piana. Bravo, nella circostanza, l'attaccante ex Canelli a battere l'estremo avversario con un bel diagonale.

“Ennesima dimostrazione di forza – esulta il presidente Cosimo Curino – la squadra sta davvero facendo benissimo. E' anche difficile trovare parole per descrivere questi ragazzi, Piana in particolare è stato fantastico”.



Moretta – Castellazzo 0-3

Reti: pt 20' rig. Piana, st 10' Cirio, 35' Di Santo

Moretta: Sperandio, Berardo, Soldano (20' st Oddenino), Faridi, Tortone, Esposito, Mazzi, Sillah (32' st Modini), Crudo, Ligotti, Curto. All.: Cellerino

Castellazzo: Rosti, Marchetti, Benabid, Cascio, Spriano, Camussi, Mocerino, Cirio (32' st Viscomi), Milanese (40' st Possenti), Simone, Piana (30' st Di Santo). All.: Adamo

Arbitro: Lazar di Ivrea (Ceppaglia e Pavia)

Note: ammoniti Berardo, Tortone, Esposito