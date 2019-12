Per i 110 anni del Casale il vessillo dalla Torre Civica

CASALE - Sabato 21 dicembre, a partire dalle 10 del mattino, l'associazione Stella e Caliga celebrerà i 110 anni del Casale Calcio.

In Piazza Santo Stefano sarà presente un gazebo dove si potrà ritirare (con una piccola donazione) un calendario realizzato per la ricorrenza. Alle ore 16, presso il Drop Cafè, ci sarà il taglio ufficiale della torta nerostellata: saranno presenti i presidenti Giuseppino Coppo e Lino Gaffeo, l’intera squadra e lo staff tecnico del settore giovanile per festeggiare e scambiarsi gli auguri di Natale con i tifosi.

Durante le intere giornate di sabato e di domenica sventolerà dalla Torre Civica la bandiera nerostellata.