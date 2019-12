Stop alla serie C, sabato e domenica non si gioca

Sarà sciopero: gli incontri della prima giornata di ritorno, in programma sabato 21 e domenica 22 dicembre, non si giocheranno.

La decsione è stata annunciata pochi minuti fa dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, da tutti i componenti del Consiglio direttivo e dai consiglieri federale. Il ministro dell'economia e finanze, Roberto Gualtieri, ha convocato la Figc mercoledì 18, proprio per discutere la defiscalizzazione dei club di Lega Pro. "Per rispetto proprio alla disponibilità del ministro, dopo l'incontro si dovrà discutere con i club di Lega Pro quanto emergerà dal confronto. Per questo il campionato si ferma, per avere il tempo per analizzare esiti e impegni, se davvero sono consoni a quanto serve ai club che rappresentano 60 città e 17 milioni di persone".

Una decisione non facile. "Ma devono dirci - insiste Ghirelli - se serviamo per le funzioni che svolgiamo. Abbiamo definito le regole che allontanano i banditi dai nostri campi, ora chiediamo un segnale per conquistare la sostenibilità dei club. Il campionato riprenderà il 12 gennaio",