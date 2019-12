Addio a Sergio Porcelli, il mister dei giovani

Bisogna avere qualità speciali per allenare i giovani. In tutte le discipline, soprattutto nel calcio. Sergio Porcelli le aveva, lo dimostrano i moltissimi messaggi di ragazzi che hanno imparato a giocare con lui e che sono rimasti molto legati ad un maestro di calcio come Sergio.

Porcelli, classe 1935, si è spento oggi, a 84 anni. Da calciatore ha militato nei campionati dilettantistici, come tecnico si è dedicato sempre ai vivai. Durante la presidenza di Gino Amisano, Renzo Baucia lo aveva portato all'Alessandria, dove è stato figura carismatica per più di dieci stagioni, scoprendo giocatori, come Daniele Daino, che sono arrivati fino alla serie A.

Il rosario sarà recitato domani, mercoledì, alle 20, nella parrocchia di Castelceriolo, dove giovedì, alle 10, sarà celebrato il funerale.