Editoria, ecco i libri su Cucciolo, Delfini e la Novese del 76

NOVI LIGURE — Anche sotto Natale proseguono a Novi Ligure gli incontri di “Un libro in galleria”, presso la Pagetto Arte di via Girardengo 85-87. Sono ben due i fuori programma, per altrettante nuove uscite. Si comincia giovedì 19 dicembre alle 17.30 con la presentazione di “Walter e il partigiano Cucciolo” cui parteciperanno Graziella Gaballo, Franco Contorbia, Gianni Malfettani, Mariano Santaniello e Bruno Soro, curatore del libro. Sabato 21 dicembre, sempre alle 17.30, sarà invece la volta di “Novese Carpi zero a zero”, in questo caso sarà Maurizio Iappini a intervistare l’autore Enrico Varrecchione. Il programma dei giovedì letterari presso la Galleria Pagetto Arte riprenderà poi nella seconda metà di gennaio.

“Walter e il partigiano Cucciolo” raccoglie testimonianze e documenti su due protagonisti della storia novese: Walter Delfini e Alessandro Ravazzano detto “Cucciolo” tra i partigiani. Bruno Soro, curatore del volume, ha raccolto diversi contributi e un’intervistata fatta dallo stesso Delfini a Ravazzano, dove si ripercorrono gli anni della Resistenza in cui Alessandro, ancora giovanissimo, ha ottenuto il nome di “Cucciolo”. Concludono l’opera due archivi fotografici dedicati ai protagonisti, con foto inedite del periodo successivo alla grande guerra, in cui “Cucciolo” fu calciatore professionista arrivando a giocare nel Grande Torino.

“Novese Carpi zero a zero”, terzo romanzo di Enrico Varrecchione, racconta invece una storia alternativa della Novese. Attraverso gli occhi di un giovane telecronista, immagina come si sarebbe potuta svolgere la storia della società se, in quel maledetto pomeriggio del ’76 a Carpi, quando nella realtà i biancocelesti retrocessero in D, la sorte avesse invece sorriso alla squadra.