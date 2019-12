In provincia crolla la qualità di vita

ALESSANDRIA - È una classifica amara, per Alessandria, quella stilata da Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita delle 107 province italiane: il nostro territorio, infatti, chiude in 83ª posizione - seconda realtà più bassa del Centro-Nord dopo Imperia, ben 21 in meno rispetto a dodici mesi fa e, soprattutto, la peggiore mai avuta fin dal 1990, ovvero quando l’indagine ha iniziato a svolgersi - con alcuni picchi di negatività che certo non fanno ben sperare per una ripresa così immediata nel corso dei prossimi anni.

"L’obiettivo - spiega il giornale di Confindustria - è riuscire a fotografare al meglio la complessità dei nostri territori e stare al passo con la ricchezza di fonti informative che ogni giorno registrano le performance della popolazione, delle imprese e degli enti pubblici".

Per questo, sono saliti da 42 ad addirittura 90 gli indicatori considerati per elaborare la graduatoria finale, suddivisi nelle tradizionali sei macro-categorie tematiche che accompagnano l’indagine dal 1990: ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia e società, ambiente e servizi, giustizia e sicurezza, tempo libero.