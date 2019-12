Investe un cane ed esce di strada, non è grave

PONTECURONE - L'attraversamento della strada da parte di un cane ha causato la fuoriuscita dalla carreggiata di una vettura, causando un incidente con una persona rimasta lievemente ferita questa mattina, martedì 17 dicembre.

Poco prima delle otto, lungo la provinciale 10 per Voghera nei pressi del distributore di carburanti in zona Capitania al confine con Tortona, è uscita di strada una Renault Clio condotta da Giovanna Ambrosca, 39 anni, di Pontecurone.

L'auto viaggiava in direzione Tortona, quando a causa dell'improvviso attraversamento da parte di un cane è uscita di strada dopo avere investito l'animale ed ha finito la corsa nel campo adiacente. Soccorsa dall'ambulanza del 118, intervenuta insieme ai carabinieri di Villalvernia per i rilievi, la donna è stata condotta al pronto soccorso di Tortona per accertamenti per un dolore alla spalla.

Immagine di repertorio.