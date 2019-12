Pd di Ovada: Esposito nuovo segretario

OVADA - Come previsto, è Mario Esposito il successore di Mario Lottero alla guida del circolo ovadese del Partito Democratico. Il passaggio del testimone è arrivato due giorni fa nell'ambito del congresso tenutosi presso la sede della Soms di via Sant'Antonio. Lottero aveva chiesto di poter lasciare l'incarico per occuparsi a tempo pieno del suo ruolo di capogruppo di "Insieme per Ovada" in consiglio comunale. Esposito arriva dall'esperienza, ricoperta negli ultimi anni, di coordinatore dell'area dell'Ovadese. "Mi metto a disposizione per ricoprire questo ruolo di coordinatore del circolo consapevole dei miei limiti, ma sicuro che passione e determinazione non mi mancano e forte della collaborazione di tutti voi, sono convinto faremo bene - è intervenuto lo stesso Esposito - Per portare avanti una nuova stagione politica che si presenta difficile occorrono le energie di tutti iscritti, elettori delle primarie, amministratori".