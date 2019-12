Saverio Raimondo al Laboratorio Sociale con "Free Jazz"

ALESSANDRIA - Un'ora di comicità libera e imprevedibile, che Saverio Raimondo ha ribattezzato “free jazz” per la sua componente selvaggia e senza rete. Una serata dove Raimondo improvvisa, esplora e testa per la prima volta nuove idee comiche e il pubblico è coinvolto nella triplice veste di Musa, co-autore e cavia. Uno show, durante il quale, il “satiro parlante” di Netflix, sale sul palco e parla a ruota libera, seguendo il flusso dei suoi pensieri, le ispirazioni del momento, l'energia che gli arriva dal pubblico. Venerdì 20 dicembre Saverio Raimondo torna sul palco del Laboratorio Sociale di via Piave con Free jazz, lo show di cui è autore e interprete.

Saverio Raimondo mostra al pubblico il suo lato più intimo: attraverso le sue ansie, costantemente al centro della scena, esprime il suo punto di vista politicamente scorretto sia sugli aspetti più banali della vita quotidiana che sulle sue debolezze e contraddizioni più profonde. La scaletta è spesso decisa di volta in volta, prima di salire sul palco, lasciando anche la porta aperta ad eventuali modifiche a spettacolo in corso: tra le quasi 10 ore di repertorio fra cui scegliere i brani che compongono la sua ora di show e le piccole improvvisazioni o variazioni. “Posso ormai concedermi sul palco la stessa libertà di un musicista jazz con il suo strumento” afferma Raimondo.

Il volto di punta di Comedy Central Itali, che con la quinta stagione del suo premiato late night show Ccn – Comedy Central News tornerà in onda da aprile, offrirà al pubblico un cocktail di satira feroce, humour surreale, paradossi e oscenità, il tutto servito nel tipico stile “americano” della stand up comedy, la new wave della comicità italiana che negli ultimi anni ha visto un vivace proliferare di una vera e propria scena indipendente.

Saverio Raimondo, è attualmente nel cast di Caterpillar, il programma di Rai Radio2, ne Le Parole della Settimana di Massimo Gramellini e in libreria con Stiamo calmi. Come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare l’ansia, edito Feltrinelli

Apertura porte alle 19,30

aperitivo a buffet (con vino biologico)

Inizio spettacolo alle 21

Ingresso 5 euro (no prevendite e prenotazioni, biglietti acquistabili il giorno stesso a partire dalle 19,30 al Laboratorio Sociale).