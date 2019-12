Ballando per la salute. Con Marcello Nuzio

In tv fa ballare stelle dello spettacolo e dello sport, da febbraio sarà il maestro di dodici donne che hanno avuto un tumore per aiutarle a a recuperare il benessere piscofisico.

Marcello Nuzio è il protagonista di 'Ballando per il futuro', progetto di Ises, Istituto europeo per lo sviluppo socio economico, che ha coinvolto l'azienda ospedaliera, con il coinvolgimento dell'associazione Cuban Club, dove insegna Nuzio, che ha lavorato con la coreografa Carolyn Smith, ideatrice di 'Dancing with health', inziativa internazionale ispirata anche alla sua vicenda personale.

Da Roma ad Alessandria, partner sono Zonta Club - Le Rose Gialle e Bios. "Un progetto di grandi contenuti nel percorso di uscita dalla malattia - sottolinea Gianmauro Numico, primario di oncologia - che è complesso, perché spesso subentrano afasia e stress. Il ballo è un aiuto fondamentale, perché è attività fisica, insieme ad altre donne, con la musica e la possibilità di sentirsi, di nuovo, vive e belle. Per riprendersi la propria vita".