Abusi in comunità. La presidente di Elleuno è serena: «Verrà fatta luce»

CASALE - Venerdì scorso la Squadra Mobile della Polizia di Stato Vercelli, coordinata dalla procura della Repubblica ha sottoposto a sequestro preventivo la casa famiglia 'Casa Vittoria' di Caresana, in provincia di Vercelli, a pochi chilometri da Casale Monferrato. Il tutto è avvenuto in seguito all'operazione 'Cover Up', le cui indagini erano iniziate dalla fuga volontaria di una ragazzina di 16 anni dalla struttura che avrebbe raccontato di una serie di violenze sessuali perpetrate – tra febbraio e maggio – da un gruppo di ragazzi minorenni ospiti della comunità. Secondo gli inquirenti dalle indagini sarebbe emersa la conoscenza dell'accaduto da parte del personale della struttura. Condotte omissive del personale chiamato a seguire i minori quindi. E l'ipotesi di violenze sessuali di gruppo. Con un'altra ragazzina, di 15 anni, a confermarle.

Nei guai due coordinatrici e tre educatori, quattro donne e un uomo tra i 28 e i 56 anni (residenti tra il Casalese e il Vercellese). I ragazzi autori degli abusi sono indagati dalla Procura dei Minori di Torino per violenza sessuale, mentre i cinque responsabili, temporaneamente interdetti da qualsiasi attività di contatto con minori, sono stati denunciati per concorso omissivo in violenza sessuale aggravata di gruppo.

La casa famiglia è gestita dalla Cooperativa Sociale Elleuno, con sede a Casale dove, questa mattina, è stata convocata una conferenza stampa. A parlare il presidente e fondatore Anna Villa: «Non vogliamo interferire con l'operato della magistratura. Prendiamo atto delle indagini ma mi sento serena nell'accompagnare in questa bruttissima vicenda le persone che lavorano con me. Da 30 anni facciamo questo lavoro e ci occupiamo di anziani, minori e psichiatrici, mettendo l'individuo al centro di tutto. Elleuno è un'azienda sana, io ci credo, le persone che ci lavorano ci credono e gli enti che lavorano con noi anche. Sono certa verrà fatta luce sulla vicenda. Negli ultimi anni sono state effettuate 7 ispezioni dell'Asl e 2 della Procura della Repubblica al Centro Educativo Residenziale Casa Vittoria, non è mai stato riscontrato alcun problema di gestione».

Per Casa Vittoria è stata oggi presentata da Elleuno domanda di dissequestro.