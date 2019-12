Appuntamenti in musica per il Natale novese

NOVI LIGURE — Due consueti appuntamenti musicali accompagneranno i novesi verso le festività: sono il tradizionale Concerto di Natale del Corpo musicale Marenco e il Gran concerto di fine anno.

Il primo si terrà lunedì 23 dicembre alle 21.15 presso il centro fieristico Dolci Terre. Il Corpo musicale Romualdo Marenco, diretto da Massimo Folli, assieme al Coro delle Voci bianche dell’Istituto Casella sarà lieto di porgere gli auguri alla comunità novese con brani della tradizione. La serata sarà un’occasione per ricordare la maestra Monica Garavelli, morta prematuramente a febbraio, clarinettista della banda e molto amata in città.

Domenica 29 dicembre alle 21.00 sempre a Dolci Terre si terrà il Gran concerto di fine anno. “L’Italia tra l’opera e il cinema” è il titolo della serata cui prenderanno parte diversi artisti: l’Orchestra Classica di Alessandria, diretta dal maestro Andrea Oddone, il soprano Marta Mari e il tenore Rubens Pelizzari. Parteciperanno alla serata anche la banda Marenco, il Coro Mario Panatero di Alessandria, il coro NovInCanto, la Corale Novese e il Centro Danza diretto da Roberta Borello. Il costo dei biglietti – già in vendita in biblioteca – è di 18 euro (14 euro il ridotto) per il primo settore e di 14 euro (12 euro il ridotto) per il secondo settore.