Boys: per i 2004 e 2006 successi che valgono il primato

OVADA - Turno positivo per le giovanili dei Boys, con gli Allievi 2004 e i 2006 che conservano il primato in classifica nei rispettivi gironi. I primi, allenati da mister Biagio Micale, hanno superato con un netto 7 a 0 il Pro Villafranca grazie alle doppiette di Cannonero e Barbato, a cui si aggiungono le reti di Visentin, Caligiuri e Fonfone. Risultato mai in discussione e vetta blindata con un largo successo. Sabato ultima di andata a Sale.

I Boys 2005 di Nildo Biato si confermano al secondo posto in classifica dopo il bel successo (3-1) ottenuto nel recupero di mercoledì 11 dicembre. A Carrosio Jordan Salvador ha firmato la vittoria con un hat-trick (tripletta) che ha permesso alla compagine ovadese di cogliere l'intera posta. Il bilancio al termine del girone di andata del campionato provinciale è di 7 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta subita contro la capolista Dertona. Si riprende il 26 gennaio 2020 con la prima giornata di ritorno ad Alessandria contro il Don Bosco.

I 2006 di Mauro Sciutto nel recupero infrasettimanale con l’inseguitrice Fortitudo hanno la meglio per 4-1 con tripletta di Vaccarello e un gol di Tarantino. Nel turno di domenica scorsa a Castelnuovo vittoria per 8 – 4 con quattro reti di Vaccarello, doppietta di Ulzi e un gol per Damiani e Ottonello. Domenica pomeriggio alle 15.00 al Moccagatta di Ovada ultima di andata con l’Asca.

La Juniores Regionale di Salvatore Magrì ritorna dalla trasferta con il Real Orione Vallette con un pari per 2-2. L’Ovadese Silvanese sbaglia l’inverosimile nei primi minuti ed arriva al gol alla mezz’ora con Mazzotta. Purtroppo al 33’ la squadra rimane in dieci per l’espulsione di Marzoli, ma confeziona altre occasioni pericolose. Nella ripresa pareggia per i locali Campaner e al 32’ i locali passano in vantaggio con Gandiglia. Anche i locali rimangono in dieci per l’espulsione al 41 di Campaner e al 45’ Musso su calcio di punizione agguanta il pari.