Furto all'Esselunga: 42enne casalese arrestato

CASALE - Marco Casagrande, quarantaduenne autotrasportatore di Casale, è stato sorpreso ieri all'Esselunga mentre, in compagnia dei due figli minori, si stava allontanando con una spesa di oltre 1.000 euro non pagata. I Carabinieri della Compagnia di Casale lo hanno arrestato in flagranza di reato dopo che aveva varcato le casse elettroniche, alle quali aveva pagato solo una ventina di euro. L'uomo ora si trova ai domiciliari. Oggi sarà processato per direttissima al tribunale di Vercelli.

Tra la merce che aveva tentato di sottrarre cosmetici, alimentari, due tv, un microonde, un robot per le pulizie e uno per la cucina.