Gestopark: in arrivo l'app per il pagamento a consumo

OVADA - Si chiama Easypark, ha una copertura mondiale e dal primo gennaio 2020 sarà utilizzabile anche per il pagamento della sosta nei 446 stalli blu presenti a Ovada. È questo il primo regalo di Natale che la Gestopark, l'azienda di Albissola Marina che per i prossimi quattro anni si occuperà delle strisce blu "ovadesi", ha voluto riservare alle oltre 150 amministrazioni comunali con cui collabora. «Abbiamo scelto questa perché e un’app internazionale – afferma Antonio Saccomando, direttore operativo della ditta savonese – che permetterà (con la carta di credito o paypal) di stoppare il pagamento in caso di una sosta più corta del previsto o di prolungarla direttamente attraverso lo schermo di uno smartphone».

La gestione del pagamento diventerà virtuale per i fruitori dell'innovativa applicazione, visto che basterà accedere al portale e digitare le proprie credenziali per la gestione in tempo reale della sosta della propria vettura. Potrà farlo chiunque, anche terzi - e non il possessore del mezzo - da un'altra città. Rispetto al ticket cartaceo, si potrà interrompere la fascia oraria precedentemente selezionata, con un effettivo risparmio economico, oppure allungarla di qualche minuto senza dover correre dalla vettura. In questo caso il dipendente (da gennaio ci sarà un impiegato in più, ndr) della Gestopark sarà aggiornato della situazione attraverso un apposito tablet.

L’accordo tra Palazzo Delfino e l’azienda di Albissola Marina, inoltre, prevede ulteriori agevolazioni per i pendolari dell’Acqui-Genova, inizialmente contrari alla tariffazione prevista per i 196 parcheggi (suddivisi in due aree) della stazione. «Con uno sforzo economico – afferma Antonio Saccomando, direttore operativo della Gestopark – dal prossimo anno sarà possibile pagare 12 euro per la copertura di un mese solare, anziché 11 per le 20 soste consecutive. Inoltre, presso l’ufficio di via Buffa, gli ovadesi potranno sottoscrivere l’abbonamento semestrale (costo 70 euro) e annuale (140 euro)».