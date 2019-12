Giovane alessandrino trovato morto in Thailandia

ALESSANDRIA - Oliviero Bergamin, alessandrino di 29 anni, è stato trovato senza vita in Thailandia, dove si trovava con il fratello Giordano. Al momento, le cause del decesso - avvenuto nella notte tra lunedì e martedì - sono ancora da chiarire: non è da escludere un malore. La Farnesina sta seguendo da vicino il caso.