L'Hsl domani a Baveno cerca il pass

BAVENO - Novanta minuti separano l'Hsl Derthona dalla terza finale consecutiva della Coppa di categoria dopo quelle già vinte in Prima e Promozione: per staccare il biglietto ed andare alla finalissima del 6 gennaio sarà però necessario segnare almeno un gol o, in alternativa, vincere ai calci di rigore dopo i centoventi minuti se nessuna delle due squadre sarà riuscita a segnare.

Una situazione figlia dello 0-0 dell'andata ma con la consapevolezza per mister Pellegrini di poter ricorrere anche alle prime linee senza timori perché dopo questa gara, programmata a Baveno per le 20.30, è prevista la sosta natalizia per almeno due settimane e c'è quindi abbondantemente il tempo per recuperare dallo sforzo: l'unico assente sicuro sarà Ignacio Mazzaro che deve scontare il turno di squalifica per avere ricevuto la seconda ammonizione nella competizione durante la gara al "Cucchi".