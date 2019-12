La Lega Pro ha deciso: sabato e domenica non si gioca

L'incontro al Ministero dell'Economia, presenti il ministro Roberto Gualtieri e il presidente della Figc Gabriele Gravina, è giudicato da Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, "istituzionalmente corretto", ma non basta: sabato e domenica la terza serie nazionale non giocherà.

"Ringrazio il ministro Gualtieri per l'attenzione dimostrata nei confronti della Lega Pro - sottolinea Ghirelli - e la disponibilità al dialogo. Così come ringrazio il presidente Gravina. Incontro positivo, perché è servito a delineare cosa serve ai club della C, sono emersi anche spunti interessanti di riflessione".

Ribadito l'obiettivo, "le nostre società devono avere sostenibilità economica e finanziaria - insiste il presidente della Lega Pro - Abbiamo però la necessità di atti concreti e tangibili, di passare dalle analisi ai provvedimenti",

Lo stop è confermato. "Noi sappiamo di compiere un atto importante. Sabato e domenica non si gioca".Decisione che Ghirelli ha comunicato al consiglio direttivo.

Ancora non è stato deciso quando sarà recuperata la prima giornata di ritorno. I Grigi si alleneranno domani e venerdì pomeriggio e sabato mattina. Poi pausa e ripresa il pomeriggio del 1° gennaio