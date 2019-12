Le note di Park e Ruboni per la Croce Verde

STAZZANO — Eunmi Park e Umberto Ruboni sono i protagonisti del concerto di Natale in programma a Stazzano giovedì 19 dicembre, alle 21.00, nel salone parrocchiale. La Piccola Stagione degli Amici della musica proseguirà con una serata dedicata al pianoforte con due giovanissimi e talentuosi musicisti.

Alla serata prenderà parte anche l’Asam Chorus di Stazzano diretto da Franco Carrega e accompagnato al pianoforte da Virginia Fracassi. Al termine brindisi augurale. Il concerto è a favore della Croce Verde Stazzanese.

Eunmi Park è una pianista coreana che ha iniziato a studiare lo strumento all’età di 7 anni. Durante gli studi si è distinta esibendosi in diversi concerti e vicendo borse di studio per meriti artistici. Ora frequenta il conservatorio a Milano; si è esibita come solista e in duo con Umberto Ruboni, suo compagno di studi e di vita.

Giovane interprete, già vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, Umberto Ruboni ha iniziato precocissimo lo studio del pianoforte, proseguendo per alcuni anni al conservatorio di Alessandria per approdare poi a Milano.