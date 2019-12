Altre piogge in arrivo, domani è allerta arancione

Domani torna l’allerta meteo su vaste zone del Piemonte. Nel bollettino diramato pochi minuti fa dall’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, per venerdì 20 dicembre è prevista l’allerta arancione su tutta la parte sud della provincia (Alessandria, Tortona, Novi Ligure, Ovada, Acqui Terme) e l’allerta gialla sulla parte nord (Casale e Valenza).

Per oggi, l’Arpa parla di precipitazioni deboli o moderate diffuse, in attenuazione dal tardo pomeriggio. Domani si prevedono piogge inizialmente deboli o localmente moderate, in intensificazione da metà mattinata con valori anche molto forti a ridosso dei rilievi meridionali; attenuazione graduale dei fenomeni dal tardo pomeriggio. Sabato, infine, deboli piogge residue sul bacino dello Scrivia nelle ore prima dell’alba e in serata.