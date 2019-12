Bellini e Burani interpretano Lorenzo Perosi

BRIGNANO FRASCATA - Quest'anno l'avvento sul territorio di Tortona e della Val Curone è fatto di tante occasioni per incontrarsi ed emozionarsi attraverso la musica: domani, venerdì 20 alle 21.00 con ingresso gratuito, come per tutte le altre iniziative musicali organizzate dalle parrocchie di Brignano Frascata, San Sebastiano, Montacuto, Giarolo, Costa Serra e che rientrano nel programma di 'Val Curone in musica', due musicisti internazionali come Stefano Bellini e Davide Burani - che ritorna per la seconda volta in occasione degli eventi culturali della valle - si esibiranno nella parrocchia di Brignano Frascata.

Il concerto “In chordis et organo” propone un programma molto interessante in cui spicca il nome del compositore tortonese Lorenzo Perosi, a fianco di alcuni dei musicisti più significativi della storia della musica. L'arpa e l'organo passeranno attraverso le melodie di Bach, Haendel e tanti altri per unire le suggestioni della musica classica con la magica atmosfera delle feste; al termine, la Parrocchia offrirà un piccolo rinfresco per brindare insieme e scambiarsi gli auguri di un felice Natale.

E' anche questo lo scopo degli eventi musicali che caratterizzano il periodo pre natalizio sul territorio: dopo il concerto che si è svolto domenica al santuario della Madonna della Guardia, l'appuntamento di venerdì ci prepara al concerto di Natale, organizzato dal comune e dalla diocesi di Tortona in collaborazione con il Perosi Festival, che porterà in cattedrale l'Ensemble Vocale Ambrosiano e i Musici Cantori di Milano.