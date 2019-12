Corali e voci bianche per attendere Natale fra melodie e canti

NOVI LIGURE — Da sempre la musica è protagonista assoluta del Natale e la proposta musicale della Corale Novese per il suo tradizionale concerto, che si svolgerà oggi, giovedì 19 dicembre alle 21.00, nella chiesa della Pieve di Novi, è una raccolta di pezzi intramontabili tratti sia dal repertorio popolare italiano che internazionale. Dai vecchi classici del Natale (come “Fermarono i cieli", “Tu scendi dalle stelle", "Astro del ciel"), veri e propri capolavori che traducono il senso della gioia e dello stupore riportato dai testi evangelici ai "nuovi classici", composizioni più recenti ma, ormai, entrati di diritto nel panorama degli evergreen natalizi (come "All I Want for Christmas is You" di Mariah Carey, “Happy Xmas/ War is over” di John Lennon e Yoko Ono per citarne alcuni). Un affresco di melodie capace di sfumare le differenze di genere e creare una colonna sonora dove l'effetto, degno di nota, sono le elaborazioni e le armonizzazioni scritte per coro a voci miste. L’esecuzione a cappella, poi, consentirà di apprezzarne ed evidenziarne le dissonanze.

Venerdì 20 dicembre, alle ore 21.00 nella chiesa del Sacro Cuore di Novi Ligure, ci sarà un concerto per grandi ma soprattutto per bambini. “Christmas songs” è il titolo dell’appuntamento musicale che vedrà interpreti il coro NovinCanto, diretto da Hyo In Cecilia, e il coro di voci bianche del Sacro Cuore. Al pianoforte ci sarà Gian Maria Franzin; violini Maria Grazia Guerra e Luca Torciani. Il repertorio presenterà brani tratti dalla produzione per i più piccini e appassionerà certamente anche i più grandi. Un modo piacevole per ascoltare musica divertendosi.

Sabato 21 dicembre, alle ore 21.00, la chiesa di San Giacomo di Arquata Scrivia farà da cornice a riflessioni e canti sul Natale. “Elevazione musicale” è il titolo del concerto organizzato dalla Corale Arquatese, con direttore e pianista Elisa Cecchi e Maria Teresa Casiello all’organo; ospite d’onore il violinista Matteo Rolando. La serata sarà presentata da Alessandra Corti.

Domenica 22 serata di musica e preghiera nella chiesa di Villalvernia. Alle 21.00 concerto del coro di bambini e della corale. Al termine, rinfresco.