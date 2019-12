Edoardo Bai parla di smaltimento rifiuti

TORTONA - Un incontro con la cittadinanza per parlare di smaltimento rifiuti e dell'effettivo valore dell'utilizzo degli inceneritori, con i rischi che potrebbe comportare l'avere in zona un termovalorizzatore che immette grandi quantità di diossina nell'atmosfera: questo il programma della conferenza del dottor Edoardo Bai di venerdì 20 sera presso la Sala Romita del comune di Tortona organizzato dal circolo "V. Leoncini" del partito della Rifondazione Comunista di Tortona.

Il dottor Bai è una figura molto conosciuta nell'ambiente: medico del lavoro, fa parte del comitato scientifico di Legambiente e di Isde (medici per l'ambiente); è stato direttore del dipartimento di prevenzione della Asl di Melegnano per cui ha svolto molte perizie fra cui quella sul polo chimico di Marghera e attualmente si occupa principalmente dei lavoratori affetti da mesotelioma come conseguenza dell'amianto.