Furto all'Esselunga: «Il personale non ha voluto sentire spiegazioni»

CASALE - Ieri si è svolto a Vercelli il procedimento per direttissima nei confronti di Marco Casagrande, quarantaduenne casalese arrestato in flagranza martedì all'Esselunga di Casale dai Carabinieri. In merito alla vicenda (che abbiamo raccontato qui), per la quale il giudice, pur convalidando l'arresto, ha disposto la scarcerazione dell'uomo, interviene Rachele Bastone, difensore di fiducia di Casagrande.

«Il signor Casagrande è un padre di famiglia, buon lavoratore e incensurato, non è un ladro e non è mai stata sua intenzione sottrarsi al pagamento della merce, anzi, quando si è accorto che alcuni prodotti non erano stati battuti dal palmare “presto spesa”, non potendo più aggiungerli, ha tentato di chiedere assistenza per pagare la differenza, ma appena varcato il tornello è stato raggiunto dal personale che non ha voluto sentire spiegazioni né ha concesso al signor Casagrande di completare il pagamento chiedendo l’intervento dei Carabinieri. Il giudice per fortuna ha compreso la situazione ed ha rimesso in libertà il mio assistito».