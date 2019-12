Orientamento scolastico: attività e laboratori all'open day del Pertini

OVADA - Ultime ore di lezione dell'anno anche per gli studenti ovadesi, che presto potranno beneficiare di qualche giorno di vacanza per le festività natalizie. Nel frattempo nello scorso fine settimana diversi istituti ovadesi - tra cui il Pertini - hanno effettuato il tradizionale Open day, con porte aperte per tutta la giornata. Sabato scorso i docenti di lingue, scienze matematiche, arte, tecnologia hanno presentato attività e laboratori che fanno parte del percorso educativo scolastico. Nell’aula di scienze, le insegnanti hanno proposto laboratori riguardanti il fenomeno della capillarità, le leve, proponendo la costruzione di una piccola bilancia e sperimentandone la funzione.

Durante i laboratori di lingue gli alunni hanno realizzato attività di ascolto-conversazione sperimentando giochi in lingua inglese. Le insegnanti di arte e tecnica hanno fatto creare ai ragazzi segnalibri sviluppando le tematiche già presentate con la lettura del testo “La fabbrica di cioccolato” svoltasi in collaborazione con le insegnanti della scuola elementare. Le attività sono continuate con le proposte del corso musicale i cui alunni si sono esibiti suonando brani preparati con gli insegnanti nel corso dell’anno; il laboratorio di teatro ha mostrato alcune performance coinvolgendo i piccoli ospiti. Nella palestra, gli insegnanti di educazione fisica hanno presentato le loro attività. Tutti gli ospiti hanno avuto la possibilità di partecipare in prima persona alle attività della scuola, assistendo anche alle lezioni.

Nella mattinata di sabato 14 dicembre gli alunni delle classi terze, nell’ambito del progetto orientamento per la scuola superiore, hanno potuto incontrare alcuni professionisti, che si sono messi disposizione dei ragazzi per raccontare la loro esperienza di studenti prima, e di lavoratori, nei vari settori poi. Sono intervenuti Marco Arata (ingegnere civile progettista), Ornella Arata (segretaria), Massimiliano Baratti (vigile del fuoco), Grazia Di Palma (architetto), Paolo Gemma (ingegnere, presidente ITU-T Working party 2), Marcello Genocchio (calciatore), Marco Lanza (Sviluppo settore locale), Elena Nervi (decoratrice), Ester Polentes (guida naturalistica), Niccolò Porcari (settore turistico), Giulia Rainoni (psicologa), Roberto Senelli (falegname) e Paola Sultana (avvocato). Nel pomeriggio si è svolto il consueto salone dell’orientamento che ha visto la partecipazione delle scuole superiori di Ovada, Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Voghera e Casale Monferrato.