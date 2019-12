Formazione, nuovi cuochi all'Enaip

ALESSANDRIA - Momento di bilancio di fine anno per l'Enaip. Un 2019 che all'istituto professionale di piazza Santa Maria di Castello ha portato un nuovo locale cucina, dove "si esibiscono" ragazzi impegnati in corsi "ad hoc". Interessante l'offerta formativa, resa possibile anche grazie alla collaborazione di aziende che si rivolgono all'Enaip per stage e tirocini. I particolari sul "Piccolo" di venerdì.