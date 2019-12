La raccolta dei regali per il pranzo dei poveri

ALESSANDRIA - Ultimi preparativi, alla Casa di Quartiere della Comunità di San Benedetto al Porto (via Verona 116), per il pranzo di Natale che - con la regia di Comunità di Sant’Egidio e Caritas - si terrà domenica alle 12.30. Un appuntamento che è ormai diventato tradizione, specialmente in anni nei quali la crisi ha morso con violenza nella carne di tante famiglie.

«E la realtà, rispetto a dodici mesi fa, è peggiorata - racconta Fabio Scaltritti, responsabile di San Benedetto al Porto - I dati oggettivi lo confermano. Uno su tutti: la lista delle persone in emergenza abitativa che attendono una casa è aumentata, prevalentemente con minori».

Quali sono i numeri? «Abbiamo avuto circa il 30% di richieste in più rispetto al 2018, con 87 nuclei che aspettano un tetto sotto cui dormire: tra questi, alcuni sono ‘sospesi’ da oltre 24 mesi, con invalidi e disabili».