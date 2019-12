Rissa dopo l'incidente al quartiere Pista

ALESSANDRIA - Incidente tra due auto all'incrocio via De Negri e via Pellico: nulla di grave per i guidatori, ma sul posto è poi giunta pure la compagna di uno dei due, che ha incontrato l'ex marito e alcuni familiari. Cosa sia capitato lo si dovrà accertare, perché è nato un acceso litigio e la ragazza è stata colpita al volto. Un parapiglia che ha richiesto l'intervento dei Carabinieri, oltre a quello della Polizia Municipale e delle ambulanze del 118. Sono stati sentiti diversi testimoni.