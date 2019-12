A Chiara Marchiotti del Lanza la borsa "Novelli"

CASALE - Si è svolta oggi al Lanza dell’Istituto Balbo la consegna della borsa di studio in memoria di Maurizio Novelli. Il riconoscimento è andato all’alunna Chiara Marchiotti che frequenta la classe IV C dell’indirizzo Scienze Umane.

La consegna è avvenuta alla presenza del Sindaco Riboldi. L’ex allievo del Lanza e attuale assessore Luca Novelli, ricordando la sua vicenda personale, ha invitato i ragazzi presenti a non abbattersi di fronte a eventuali difficoltà ma a far tesoro di quanto la scuola e le altre agenzie educative possono dare ai giovani per promuovere la loro crescita intellettuale e morale.

Il Dirigente Scolastico Riccardo Calvo ha sottolineato l’importanza di tali iniziative volte a promuovere il diritto allo studio per tutti, ricordando a tutti i presenti la cerimonia in cui domani nell’Aula Magna del Balbo, quando verranno consegnate numerose borse di studio legate al lascito della professoressa Fancelli.