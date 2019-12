Fondazione Uspidalet con Babbo Natale all’Ospedale Infantile

ALESSANDRIA - Tanti doni e sorrisi per i bambini dell’Ospedale Infantile che, grazie alla Fondazione Uspidalet, hanno visto entrare nelle loro stanze, con qualche giorno di anticipo, Babbo Natale e Mamma Natale. Ad affiancarlo nella distribuzione dei regali, un aiutante d’eccezione: il Presidente della Fondazione Bruno Lulani, che ha consegnato alcuni libri per ragazzi ai piccoli pazienti a cui ha rivolto un augurio speciale: “Che Gesù Bambino vi porti tanta salute e tutto ciò che voi desiderate dalla vita. Vi auguro che questo mondo crei per voi le premesse per una vita ricca di impegno e soddisfazione. Buon Natale dalla Fondazione Uspidalet”.

L’Uspidalet e Babbo Natale hanno così visitato tutti i reparti del “Cesare Arrigo”, soffermandosi in particolare in Pediatria, diretta da Enrico Felici, dove i bambini – con una maggiore mobilità rispetto ad altri reparti – hanno avuto la possibilità di giocare insieme con i regali appena ricevuti.