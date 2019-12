“L'essenza... del Natale” per raccogliere doni per i più bisognosi

ALESSANDRIA - In occasione delle festività natalizie l’Associazione Libera Mente - Laboratorio di idee e NadaNuovoHauteCouture promuovono la raccolta di doni alimentari a favore della Caritas di Alessandria affinché le persone con disagi economici possano festeggiare il Natale. Venerdì 20 dicembre alle 21 al Bike Bar & Bikers in via Bellini 40 si terrà l'evento benefico L’essenza… del Natale.

Fabrizio Priano, presidente dell’Associazione Culturale Libera Mente-Laboratorio di Idee dichiara: “È consuetudine festeggiare il Natale scambiandosi doni. Questa iniziativa vuole essere un momento di riflessione e soprattutto di solidarietà con persone che vivono in condizioni disagiate. Ringrazio il Bike Bar & Bikers per aver messo a disposizione il locale e gli artisti che hanno accettato di esibirsi gratuitamente e tutte le persone che vorranno partecipare portando in dono alimenti confezionati da destinare alla Caritas”.

NadaNuovoHauteCouture commenta: “L’iniziativa nasce da una forma di aiuto senza grandi pretese, un modo semplice per testimoniare la vicinanza agli ospiti beneficiari al fine di scaldare il loro cuore da parte di tutti noi, un modo per riscoprire tutto il bello che ci viene offerto quotidianamente, perché ciò che conta è l’essenziale, e occorre divenire capaci di ascoltare chi è povero, chi è bisognoso di aiuto. Sono proprio i poveri a ricordarci che la nostra essenza è il Natale. Il Natale è l’essenza di tutti”.

Presenta Lia Tommi. Interventi musicali di Anna Dari e di Gianni Naclerio.