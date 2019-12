"La realtà? Il povero diventa sempre più povero"

ALESSANDRIA - Ultimi preparativi, alla Casa di Quartiere della Comunità di San Benedetto al Porto (via Verona 116), per il pranzo di Natale che - con la regia di Comunità di Sant’Egidio e Caritas - si terrà domenica alle 12.30. Un appuntamento che è ormai diventato tradizione, specialmente in anni nei quali la crisi ha morso con violenza nella carne di tante famiglie.

«I numeri a volte non di cono la verità, perché a volte registriamo addirittura un calo di accessi ai nostri centro d’ascolto. Ma, andando ad analizzare a fondo, ci sono situazioni di povertà che si stanno aggravando: e se il povero diventa sempre più povero, non vede più la speranza di poter uscire dalla sua realtà di crisi»: le parole di Giampaolo Mortara, direttore della Caritas di Alessandria, sono la fotografia perfetta di una situazione che, in città, rischia di incancrenirsi.